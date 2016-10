PWPW pozywa Ringier Axel Springer za artykuł w ,,Newsweeku''

reklama

pwpw.pl reklama

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wytoczyła pozew o ochronę dóbr osobistych wydawcy „Newsweeka”, firmie Ringier Axel Springer. Pozew trafił do sądu 29 września, a dotyczy on artykułu opublikowanego w lipcu zatytułowanego „Wielki strach w fabryce dokumentów. Co się dzieje w PWPW?”.

PWPW domaga się sprostowania i wydrukowania przeprosin w ,,Newsweeku'' i w powiązanych z nim serwisach internetowych.

oraz wnosi o wpłacenie przez wydawcę tytułu kwoty 1 miliona złotych zadośćuczynienia na rzecz fundacji Reduta PWPW na cel społeczny, jakim jest „upamiętnienie rzezi Woli i Ochoty dokonane przez niemieckiego okupanta w sierpniu 1944 r.”.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w tej sprawie.

W związku z publikacją nieprawdziwych, krzywdzących i godzących w dobre imię Spółki – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. informacji opublikowanych przez redaktora Michała Krzymowskiego na łamach tygodnika „Newsweek” w lipcu bieżącego roku, Spółka podjęła działania, mające na celu ochronę jej dóbr osobistych i reputacji. PWPW S.A. tym samym skorzystała z możliwości przewidzianych w polskim prawie, dzięki którym może dochodzić zadośćuczynienia w związku z narażeniem jej na utratę wiarygodności. Poniżej przedstawiamy Państwu zakres czynności, podjętych przez PWPW S.A., zmierzających do naprawy szkód wyrządzonych Spółce oraz członkom jej Zarządu – czytamy w nadesłanym materiale prasowym.

1. W dniu 29 września 2016 roku, PWPW S.A. złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. – wydawcę tygodnika „Newsweek Polska”, w związku z opublikowaniem oszczerczego artykułu pióra Michała Krzymowskiego zatytułowanego „Wielki strach w fabryce dokumentów” (numer z 25 lipca 2016 r.). Spółka PWPW S.A. domaga się od pozwanego opublikowania przeprosin o treści wskazanej w petitum pozwu, na łamach tygodnika „Newsweek”, na stronach głównych serwisów internetowych newsweek.pl i fakt.pl oraz na platformie internetowej Newsweek PLUS. Ponadto, PWPW S.A. domaga się zasądzenia od Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. zadośćuczynienia w kwocie 1.000.000, – zł. (1 milion złotych) na rzecz Fundacji „Reduta PWPW – Fundacja na rzecz Obrony Pamięci Historii Polski”tytułem: świadczenia na cel społeczny, w szczególności na rzecz akcji historycznych i publikacji książkowych oraz filmów upamiętniających dokonanie przez niemieckich okupantów rzezi ludności cywilnej Warszawy w początku sierpnia 1944 roku zwanej „rzezią Woli i Ochoty”.

2. Ponadto informujemy, że w dniu 30 września do Sądu Rejonowego dla Warszawy–Mokotów wpłynął na podstawie art. 212 par. 2 k.k. w zw. z art. 12 kk. prywatny akt oskarżenia wniesiony przez Piotra Woyciechowskiego – Prezesa PWPW S.A. przeciwko red. Michałowi Krzymowskiemu. Oskarżyciel prywatny Piotr Woyciechowski oskarża Michała Krzymowskiego m.in. o to, że : w dniach 25 lipca i 31 sierpnia 2016 r. w Warszawie, działając czynem ciągłym umyślnie pomówił w artykułach publikowanych w wersji papierowej i elektronicznej tygodnika „Newsweek Polska” – Piotra Woyciechowskiego o nieprawdziwe zachowania polegające rzekomo na braku przyzwoitości, kierowaniu się nepotyzmem, działaniu z zemsty i braku troski o właściwe zarządzanie interesami Spółki PWPW S.A., w której pełni funkcję Prezesa Zarządu, mając na celu zaszkodzenie oskarżycielowi prywatnemu w oczach opinii publicznej, jak również mogące narazić go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowisk we władzach spółek handlowych.

3. W dniu 29 sierpnia 2016 roku PWPW S.A. złożyła do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa polegającego na ujawnieniu osobom nieuprawnionym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i wykorzystania tej wiedzy w celu dyskredytacji Spółki oraz w celu ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych, tj. o czyn z art. 266 par. 1 kk. W oparciu o przedmiotowe zawiadomienie o przestępstwie wszczęto postępowanie, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

4. W związku z rażącym naruszeniem, panujących w środowisku dziennikarskim zasad, PWPW S.A. odwołując się do standardów etyki zawodowej, wystąpiła z wnioskiem do środowiska dziennikarskiego, o napiętnowanie postępowania red. Michała Krzymowskiego. W dniu 8 sierpnia 2016 roku wpłynął do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wniosek PWPW S.A. o przyznanie antynagrody środowiska dziennikarskiego Hiena Roku 2016 red. Michałowi Krzymowskiemu. Podstawą do złożenia takiego wniosku stałą się publikacja tekstu „Wielki strach w fabryce dokumentów” autorstwa wspomnianego dziennikarza na łamach tygodnika Newsweek Polska. W zgodnej opinii PWPW S.A. w artykule tym dziennikarz nominowany do tytułu „Hiena Roku 2016”, w sposób oczywisty, cyniczny i jednoznaczny dopuścił się łamania zasad warsztatu dziennikarskiego i dziennikarskiej etyki. Również praktyki stosowane przez red. Krzymowskiego w oficjalnej korespondencji z PWPW S.A., poprzedzającej publikację artykułu, stanowią przykład niedopuszczalnych w demokratycznym państwie prawa prób ingerencji w podstawowe prawa jednostki – tj. prawa do swobodnego wyznawania wiary i praktyk religijnych.

LDD, źródło: Biuro Prasowe PWPW S.A za lomzynskie24.pl

3.10.2016, 12:30