Putin znowu straszy USA oraz ich sojuszników!

Władimir Putin znowu straszy Stany Zjednoczone oraz ich sojuszników. W trakcie swojego orędzia do obu izb parlamentu Rosji zapowiedział, że rozlokowanie w Europie pocisków rakietowych przez USA spotka się z odpowiedzią Rosji.

Stwierdził, że Rosja co prawda nie rozmieści rakiet pośredniego i średniego zasięgu w Europie jako pierwsza, jednak jeśli zrobią to Stany Zjednoczone, będzie to wg Putina dla Rosji poważnym zagrożeniem i spotka się z „analogicznymi krokami w odpowiedzi”.