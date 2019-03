Putin zawiesza członkostwo Rosji w INF

Prezydent Władimir Putin podpisał dekret zawieszający członkostwo Rosji w traktacie o pociskach średniego zasięgu INF. Poinformował o tym Kreml. W ubiegłym miesiącu Rosja oświadczyła, że zawiesza swoje uczestnictwo w traktacie po tym, jak Stany Zjednoczone zapowiedziały, że wycofają się z niego w związku z naruszeniami traktatu przez Moskwę i i powiększaniem przez nią swojego arsenału o zabronione pociski. Rosja zaprzecza, by miało to miejsce. Jednocześnie oskarżyła USA o łamanie porozumienia. Waszyngton odrzucił rosyjskie zarzuty.

W podpisanym dekrecie prezydent Władimir Putin nakazał zawieszenie uczestnictwa Rosji w traktacie do czasu, aż Waszyngton przestanie go łamać. Ministerstwu Spraw Zagranicznych zlecił poinformowanie sygnatariuszy o decyzji Rosji.

Do przestrzegania traktatu o pociskach średniego zasięgu INF wzywał Rosję ponownie kilka dni temu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Koszycach podczas szczytu państw Bukareszteńskiej Dziewiątki. - Rosja znów rozwija i rozmieszcza te pociski średniego zasięgu w Europie. Stale wzywamy Rosję, by wróciła do przestrzegania tego traktatu. Nie chcemy nowego wyścigu zbrojeń, nie chcemy nowej zimnej wojny. Tak naprawdę chcemy dialogu z Rosją, bo jest naszym sąsiadem, ale jednocześnie musimy upewnić się, że nadal będziemy realizować wiarygodną politykę odstraszania i obrony - także w świecie bez traktatu INF i ze zwiększoną liczbą rosyjskich pocisków w Europie - stwierdził sekretarz generalny NATO.