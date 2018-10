Putin z Sandomierza stara się o polskie obywatelstwo. 'Na granicy żołnierze stawali przede mną na baczność'

Piłkarz o niefortunnym nazwisku od dwóch dni jest prawdziwym bohaterem Sandomierza, po tym jak strzelił dwa gole w meczu o Puchar Polski, które pozwoliły klubowi, w którym gra na pozycji pomocnika- trzecioligowej Wiśle Sandomierz wyeliminować grającą w ekstraklasie Koronę Kielce. Co jeszcze ciekawsze, zawodnik Wisły nazywa się, po ojcu, Wiktor Władimirowicz Putin. A to stwarza wiele niecodziennych sytuacji...

"Gdy z Dynamem Kijów jechaliśmy na turniej do Rosji, na granicy żołnierze stawali przede mną na baczność bo myśleli, że jestem synem prezydenta Rosji. A miałem wtedy dziesięć lat. Innym razem na lotnisku podszedłem do okienka odprawy paszportowej, podałem swój dokument, a siedząca za szybą pani zrobiła wielkie oczy i przez kilka minut zerkała to na mnie, to na paszport. W końcu nacisnęła jakiś guziczek i wokół zaroiło się od jej koleżanek i pograniczników. Pokazała im paszport, a wszyscy w śmiech. Za mną zrobiła się już spora kolejka. Ludzie nie wiedzieli o co chodzi"-wspomina Wiktor Putin.