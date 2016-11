Putin wskazał „swojego kandydata” na prezydenta Francji

reklama

Debata przed drugą turą prawyborów na centro-prawicy francuskiej wzbudziła wiele emocji. Najgorętsze z nich wywołał stosunek kandydatów do Rosji. Trudno, żeby było inaczej skoro Francois Fillon to przyjaciel Władimira Putina…

Alain Juppe i Francois Fillon dyskutowali na cały szereg tematów, przy czym jak oceniają francuskie media, Fillon został zwycięzcą tej debaty. Ani sprawy ekonomiczne, ani polityka wewnętrzna nie wywołała tylu kontrowersji co sprawa podejścia do Rosji. Mer Bordeaux Alain Juppe stwierdził, że jest „zaszokowany tym, iż prezydent Władimir Putin wybiera sobie swego kandydata w wyborach prezydenckich we Francji”. Fillon odpierał taki zarzut powołując się jedynie na stosunki dyplomatyczne jakie łączyły obu panów, wtedy gdy sprawowali jako szefowie rządów władzę w swoich krajach. Fillon jako faworyt drugiej tury w prawyborach, uznaje, że należy otworzyć się na dialog z Rosją, która nie powinna być państwem izolowanym, gdyż to jego zdaniem może prowadzić do rozdrażnienia kraju Putina.

Jeśli Fillon wygra drugą turę prawyborów, zmierzy się w walce o fotel prezydencki z liderką Frontu Narodowego Marine Le Pen, nota bene również przychylnym okiem spoglądającą na Moskwę.

Kandydatów poróżniła także sprawa światopoglądu. Fillon deklaruje się jako katolik, który jednak nie zamierza ingerować w prawo kobiet do dokonywania aborcji. Juppe to obrońca Francji wielokulturowej.



Druga tura prawyborów odbędzie się 27 listopada, chociaż już trwa głosowanie drogą elektroniczną.

25.11.2016, 10:02