Putin wrócił na wojenną ścieżkę

Dwa tygodnie później, 18 września na posiedzeniu Klubu Wałdajskiego – międzynarodowego forum skupiającego byłych polityków oraz publicystów, politologów i ekonomistów – Putin zaatakował USA, twierdząc, że to Amerykanie stwarzają problemy i że wynika to z wewnętrznych walk w Waszyngtonie. Potwierdza to tylko, że Kreml przestał liczyć na przełom w relacjach z USA pod rządami Trumpa. W tej sytuacji Ameryka znów wraca na pozycję wielkiego militarnego wroga Rosji. Putin chwalił się znów nowoczesnymi typami uzbrojenia, niemal dokładnie tak samo, jak w słynnym już orędziu federalnym z marca. Putin zapewnił, że Rosja nie boi się niczego i nikogo, ale też poruszył kwestię ewentualnej wojny atomowej. Tutaj również padły ostre słowa: „agresor powinien wiedzieć, że odwet jest nieunikniony. My jak męczennicy trafimy do raju, a oni po prostu zdechną, dlatego że nie zdążą się nawet pokajać”.

Jasny sygnał dostał też Izrael. Putin oświadczył, że kraje, które chcą wycofania się z Syrii sił Iranu, powinny zapewnić gwarancje nieingerowania w sprawy wewnętrzne Syrii. Co oznacza akceptację reżimu Asada. Putin zaznaczył, że aby Syria mogła zrezygnować z usług swych sojuszników, w kraju tym powinny zapanować warunki dla bezpiecznego rozwoju. To z kolei kolejny sygnał do Europy, szczególnie Niemiec, aby wyłożyć pieniądze na odbudowę Syrii – rządzonej przez Asada. Porozumienie się w sprawie wycofania sił irańskich leży w gestii Damaszku i Teheranu – te z kolei słowa Putina oznaczają, że Izraelczycy nie powinni liczyć na pomoc rosyjską w tej kwestii. Co zresztą nie dziwi w sytuacji gwałtownego pogorszenia relacji Moskwy z Jerozolimą po zestrzeleniu samolotu rosyjskiego w Syrii – co zrobiły wojska Asada, ale kozła ofiarnego rosyjscy generałowie zrobili z Izraela. Wreszcie na koniec jeszcze jedna ważna kwestia z Klubu Wałdajskiego: Putin oświadczył – powołując się na nieuznawane przez Zachód i Ukrainę referendum z 2014 roku – iż Krym należy do Rosji. Tutaj więc nie ma żadnego pola do rozmów i Rosja nie ustąpi, mimo sankcji.