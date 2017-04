Putin wprowadzi okręty atomowe na Bałtyk!

reklama

fot. jedimental44, lic. CC BY 2.0 via flickr

Dwa rosyjskie okręty atomowe już latem mają wpłynąć na Morze Bałtyckie. Czy to oznaka rosyjskich przygotowań do wielkiego konfliktu zbrojnego?

Okręty atomowe, które mają wpłynąć na Bałtyk, to „Dmitrij Donskoj” i „Piotr Wielki”. Pierwszy ze statków to największy tego typu okręt na świecie. W przeszłości "Dmitrija Donskoja" wykorzystywano do przenoszenia rakiet balistycznych z głowicami jądrowymi. Obecnie okręt wykorzystuje się raczej do celów testowych.

"Piotr Wielki" to z kolei krążownik o napędzie atomowym. Jest jednym z najważniejszych statków we flocie Federacji Rosyjskiej.

Nils Bohmera, norweski fizyk jądrowy, komentując działania Rosjan, wyraził zaniepokojenie. Jak stwierdził fakt, że czterdziestoletni okręt podwodny z dwoma reaktorami przepłynie obok wybrzeży Norwegii i dostanie się na Bałtyk, zawiera w sobie potencjalne niebezpieczeństwo.

Jedynie testy rosyjskiej floty, czy manewry mające być preludium do szerzej zakrojonej operacji?

jsl/tvn24.pl

5.04.2017, 13:32