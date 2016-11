Putin twierdzi, że był ochrzczony za życia Stalina...

reklama

Prezydent Rosji, Władimir Putin w filmie dokumentalnym pt. "Patriarcha" powiedział, że został ochrzczony przez ojca obecnego patriarchy moskiewskiego i Całej Rusi, Cyryla. Film wyemitowała w niedzielę telewizja Rossija-24.



Obecny prezydent Rosji został ochrzczony pod koniec 1952 r., w soborze Przemienienia Pańskiego w ówczesnym Leningradzie.



Putin wspominał, że duchowny, który udzielał chrztu, zaproponował jego matce nadanie synowi imienia "Michał":



"Powiedział: dziś jest dzień św. Michała i ja także mam na imię Michał. Moja matka przeprosiła: ale już nazwaliśmy go po ojcu. On odpowiedział: w porządku. Był dobrym i cichym kapłanem".



Czyżby prezydent Rosji pamiętał okres krótko po narodzinach? Nie, ta wiedza wynika z rozmowy Putina z patriarchą Cyrylem, która miała miejsce kilka lat temu. Prezydent zapytał Cyryla o to, jak trafił do Kościoła, a patriarcha odpowiedział, że jego ojciec również był duchownym. Jak powiedział rosyjskiemu prezydentowi Cyryl, jego ojciec w latach 50. pełnił posługę w soborze Przemienienia Pańskiego i miał na imię Michał. Gdy Putin spytał, czy był tam wówczas jakiś inny ksiądz o imieniu Michał, patriarcha stwierdził, że jego ojciec był jedynym duszpasterzem o tym imieniu.



"Powiedziałem mu: czy wiecie, że najprawdopodobniej to wasz ojciec mnie ochrzcił?"- kończy opowieść Putin.

ajk/Idziemy.pl, Fronda.pl

22.11.2016, 16:08