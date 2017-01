Putin testuje Trumpa na Bałkanach

reklama

Fot. Michael Vadon, lic. CC BY-SA 2.0; kremlin.ru lic. CC BY-SA 4.0

Lider bośniackich Serbów Milorad Dodik wezwał do budowy Wielkiej Serbii. Kraj miałby powstać przez oderwanie kawałków sąsiednich państw – pisze „Rzeczpospolita”.

Dodik zakłada, że nowy twór miałby składać się z Serbii, Republiki Serbskiej, która jest obecnie częścią Bośni, zamieszkanej głównie przez Serbów północnej części Kosowa oraz Czarnogóry.

– Bośnia jako państwo nie ma perspektyw, a jego części (serbska i chorwacko-muzułmańska – przyp. red.) powinny się rozejść – powiedział prezydent Republiki Serbskiej w jednym z wywiadów dla belgradzkiej prasy.

Polityk podkreślił, że Serbia powinna zjednoczyć wszystkie tereny, na których żyją Serbowie, m.in. odrywając terytorium od sąsiedniego Kosowa i anektując Czarnogórę „po przywróceniu serbskiego statusu”.

Dziennik zwraca uwagę, że nie jest jasne, co Dodik rozumie przez przywrócenie serbskiego statusu Czarnogórze. Władze w Podgoricy od dawna chcą przystąpienia kraju do NATO głównie po to, by zabezpieczyć się przed serbskimi dążeniami.

emde/tvp.info

19.01.2017, 9:30