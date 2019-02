Putin szykuje się do wojny? Skupuje złoto i waluty

"Mamy potężną finansową poduszkę bezpieczeństwa" - mówił Władimir Putin kilka dni temu w rosyjskiej Radzie Federacji, odpowiedniku polskiego Senatu. Przechwałki Putina mają jednak ukryty powód, eksperci są zgodni - to są przygotowania do światowego konfliktu.

Tylko w ostatnich trzech miesiącach 2018 roku Rosja nabyła rekordową ilość złota. Według oficjalnych, rządowych statystyk było go ponad 99 ton. Jeśli liczby są rzeczywiste, to oznacza to, że w skarbcu na Kremlu znajduje się ponad 2 tysiące ton kruszcu.