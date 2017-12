Putin szykuje się do nowej wojny. Lokalnej - czy światowej?

Według Żdanowa, obecnie dla Rosji nie korzystno wycofywać wojska z Syrii, ponieważ Putin próbuje nacisnąć na Izrael.

W sprawie intensyfikacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, Rosja nie ma innego wyboru. Wojna ta ma na celu oderwanie Iranu od Federacji Rosyjskiej, a przede wszystkim zbombardowanie wszystkich obiektów nuklearnych, w celu wciągnięcia Iranu do wojny. Rosja doskonale to rozumie. Dlatego Moskwa w każdym razie będzie wspierać Iran. A Iran, jeśli ulegnie tej prowokacji, stanie w obronie Palestyny. Jeśli nie, być może, nie będziemy stać na krawędzi Trzeciej Wojny Światowej.

Czy będzie to alarm dotyczący ewentualnego rozpętania Trzeciej Wojny Światowej? To faktycznie będzie Trzecia Wojna Światowa. Już dziś Benjamin Netanjahu szuka sojuszników w Europie probuje przekonać Europę do uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. A to jest czerwona szmata dla świata arabskiego.

Arabia Saudyjska pozostanie na uboczu, ponieważ zgodziła się z USA. […] Nie będą się wtrącać. A reszta świata arabskiego ponownie powstanie przeciwko państwu Izraelskiemu. Przede wszystkim liderem powstania będzie Iran jako najpotężniejszy kraj. Prawdopodobnie będzie wspierany przez Jordanię i Egipt. W końcu Putin nie bez powodu rozpoczął wycieczkę po Bliskim Wschodzie – zbiera koalicję. Tak więc, Rosja będzie bronić swego Golema – Iranu. I to będzie Trzecia Wojna Światowa, która może rozpocząć się od Bliskiego Wschodu”