Putin straszy rakietami. Ruszył nowy wyścig zbrojeń

Tego można się było spodziewać. Na decyzję USA o wyjściu z Układu INF Kreml zareagował takim samym krokiem. 2 lutego Władimir Putin nie tylko ogłosił, że Rosja wstrzymuje swój udział w traktacie, ale też poinformował, że zalecił rozbudowę arsenału rakietowego średniego zasięgu, w tym stworzenie nowego naddźwiękowego pocisku. Wyniki narady na Kremlu z udziałem ministrów spraw zagranicznych i obrony mają znaczenie przede wszystkim propagandowe. Putin musiał okazać stanowczość – to sygnał nie tylko dla rosyjskiej opinii publicznej ale element gry z Zachodem. Strasząc wyścigiem zbrojeń Kreml podsyca różnice między Waszyngtonem a częścią UE, która choć ze zrozumieniem przyjęła krok USA, to jednak wciąż wzywa do ratowania INF.