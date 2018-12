Putin spotkał się z Łukaszenką. Porozumienia brak

Po ich zakończeniu rosyjski wicepremier Anton Siłuanow zakomunikował, że postanowiono powołać "grupę roboczą", która będzie przygotowywać propozycje "do dalszej integracji (Białorusi i Rosji) i rozwiązywaniu tych bieżących problemów, które niepokoją rządy obu krajów”.

Prezydent Aleksander Łukaszenka pojechał do Moskwy po to, by w rozmowach z Władimirem Putinem osiągnąć porozumienie w kwestii kompensacji Białorusi strat wynikających z wprowadzenia przez Rosję tak zwanego manewru podatkowego. Z powodu zmiany zasad rozliczeń za dostarczaną rosyjską ropę,