Putin: Skripal jest zdrajcą ojczyzny

„Widzę, że istnieje ta teoria, że ​​Skripal był prawie jakimś działaczem na rzecz praw człowieka. On jest po prostu szpiegiem, który zdradził swój lud. Zdrajca ojczyzny – oto kim on jest” - takich słów użył dziś Władimir Putin odnosząc się do Siergieja Skripala, który w Wielkiej Brytanii został otruty i niemal cudem nie zginął po użyciu na nim oraz jego córce nowiczoku.

W trakcie swojego przemówienia w trakcie rosyjskiego Tygodnia Energetycznego w Moskwie Putin oczywiście odrzucał zarzuty dot. otrucia Skripala przez Rosję. Kpił też:

„Czasem patrzę na to, co dzieje się wokół tej sprawy i po prostu się dziwię. Przyjechali jacyś ludzie i zaczęli tam u was truć bezdomnych. Co to za absurd?”.

dam/dorzeczy.pl,Fronda.pl