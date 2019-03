Putin się wścieknie. Większa pomoc USA na zakup broni przez Ukrainę

W projekcie budżetu obronnego USA na 2020 rok przewidziano 250 mln dolarów na wzmocnienie bezpieczeństwa i obrony Ukrainy.To 50 mln dolarów więcej niż w 2019 roku. Środki wydzielone w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative mają być przeznaczone na wsparcie wojska i służb bezpieczeństwa Ukrainy oraz na wymianę uzbrojenia i materiałów przeznaczonych do obrony, które zostały już przekazane przez USA. Największe znaczenie w kontekście wojny w Donbasie miało przekazanie Ukrainie w 2018 roku przez USA przeciwpancernych systemów Javelin. Ale w ostatnim czasie widać, że nacisk Amerykanie kładą na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy na morzu. Sugeruje to, że również w Waszyngtonie uznano, że właśnie na tym odcinku jest teraz największe zagrożenie. We wrześniu 2018 roku Ukraina otrzymała od USA dwa kutry patrolowe typu Island. Obecnie trwa szkolenie ich załóg; obie jednostki mają trafić do służby w lipcu. Kutry te będą stacjonowały w Oczakowie w obwodzie mikołajowskim, na zachód od ujścia Dniepru do Morza Czarnego. Teraz okazało się, że w tym roku Amerykanie przekażą Ukrainie kolejne dwa takie kutry. USA zaoferowały też w listopadzie 2018 roku przekazanie ukraińskiej flocie wojennej dwóch fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry.