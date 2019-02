Putin się wścieknie! Francja może zatopić Nord Stream 2

Informacje te są niezwykle istotne biorąc pod uwagę fakt, że już w najbliższy piątek głosowana będzie nowelizacja unijnej dyrektywy gazowej. Niemcom zależy na tym, aby do żadnych zmian przepisów nie dopuścić. Bruksela z kolei chce objąć surowymi przepisami również gazociągi, które częściowo znajdują się poza terytorium UE. Chodzi o to, że unijne prawo zakazuje łączenia przez jeden podmiot funkcji dostawcy gazu oraz właściciela gazociągu. W przypadku Nord Stream 2 to Gazprom jest zarówno dostawcą, jak i właścicielem.