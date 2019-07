Putin: 'Rosjanie i Ukraińcy? Jeden naród!' Mówi również o... Polsce!

nikt 21.7.19 21:44

No przecież , że to jeden naród .......Rusini . Ruś Moskiewska i Ruś Kijowska . A że niektórzy pankowie w przeszłości terytorialnie ten naród rozdzielali jest nieistotne dla narodu . Krew pozna swoją krew .Naród Rusi Kijowskiej to zrozumie gdy Żyd , który doszedł do władzy pokaże im kim jest i na co go stać . Co do Polaków też ma rację . Nie tylko ich przeciągali pod rządy Rzymu ale i gnębili .

Znów mnie określą ruskim trollem , ale ja to mam w głębokim poważaniu . Nie wiem czy chcę być Polką , gdyż należę do Słowian . I w dowodzie mam wyraźnie napisane : obywatelstwo polskie , narodowość śląska .

Do Germanów też też nie przynależę . Nie ta krew .