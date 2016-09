Putin, przestań mordować!!! Cyryl apeluje o zakaz aborcji

reklama

Władimir Putin kreuje się na obrońcę chrześcijańskiej cywilizacji. W jego kraju zabija się legalnie co roku ponad milion dzieci. Teraz patriarcha Cyryl wzywa do zakończenia tej hekatomby!

Patriarcha moskiewski Cyryl złożył podpis pod petycją o zakaz aborcji, przygotowaną przez rosyjskie organizacje społeczne „Za życiem” i „Ochotnicy”. Do tej pory podpisało ją 300 tys. osób. Za zakazem aborcji opowiedzieli się przedstawiciele najważniejszych wspólnot religijnych, w tym także Kościoła katolickiego.

Cyryl I podpisał petycję wzywającą władze Rosji do ochrony życia dziecka od momentu jego poczęcia. Do tej pory występował o zaprzestanie finansowania aborcji z budżetu państwa. Patriarcha moskiewski podziękował autorom petycji za ich trud w obronie życia ludzi najbardziej bezbronnych. Inicjatywę rosyjskich ruchów pro-life poparli przedstawiciele tradycyjnych wspólnot religijnych mufti Tałgat Tadżutin i rabin Berl Lazar, kładący również nacisk na wychowywanie społeczeństwa do szacunku wobec życia nienarodzonych. Sekretarz generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji ks. Igor Kowalewski zapewnił o pełnym zrozumieniu i poparciu rosyjskich katolików dla podpisania przez Cyryla I petycji; dodał przy tym, że Rosja ma najbardziej liberalne na świecie prawo dopuszczające aborcję. Pełnomocnik prezydenta ds. obrony praw dziecka Anna Kuzniecowa wyraziła poparcie dla całkowitego zakazu aborcji w Rosji stwierdzając: „Cały cywilizowany świat występuje przeciwko takiemu zjawisku jak aborcja i my popieramy to stanowisko”.

ol/Radio Watykańskie

29.09.2016, 12:25