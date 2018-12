Putin popiera decyzję Trumpa o wycofaniu wojsk z Syrii

Analitycy CIA ostrzegali, że taka decyzja spowoduje automatycznie umocnienie pozycji Iranu i Rosji w tym strategicznym regionie. Polityka Trumpa wywołała ostatnio ogromne emocje w Waszyngtonie, spowodowała również dymisję szefa Pentagonu, Jamesa Mattisa. Amerykańskie służby spekulują, że decyzja prezydenta USA mogła być wynikiem jego osobistych ustaleń z rosyjskim przywódcą, Władimirem Putinem, choć trudno prexyzyjnie wskazać, co w zamian mieliby uzyskać Amerykanie- być może zbliżenie lub lepszą koordynację działań w kwestii ropy naftowej oraz Chin. Waszyngton miał bowiem podkreślać, że to nie Rosja stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa, ale właśnie ChRL. USA miały sugerować dużą elastyczność wobec Rosji, gdyby zdecydowała się wesprzeć ich stanowisko w konfrontacji z Chinami. Co więcej, zarówno Rosja, jak i Arabia Saudyjska wpisują się w oczekiwania amerykańskiego przywódcy dotyczące utrzymania cen ropy naftowej na obecnym poziomie.