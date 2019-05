Putin na cenzurowanym...w Rosji!

W Rosji dochodzi do coraz większej liczby przypadków prześladowania krytyków obecnych władz, czego prawdopodobną przyczyną są pogarszające się notowania prezydenta Władimira Putina.

W minioną niedzielę w Moskwie protestowali młodzi ludzie, którzy rozdawali ulotki z informacjami o torturach stosowanych przez FSB oraz policję. W ocenie manifestantów, FSB chce przemocą wymusić m.in. przyznanie się do działalności antypaństwowej anarchistów z ugrupowania Sieć. O torturach stosowanych przez policjantów oraz służby więzienne pisały w ostatnim czasie niezależne media w Rosji. Prokuratura na podstawie doniesień dziennika „Nowaja Gazieta” wszczęła postępowania karne wobec oskarżonych o to funkcjonariuszy. Organizacje zajmujące się obroną praw człowieka zwracają uwagę, że najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Czeczenii, gdzie tortury doprowadziły do śmierci kilku zatrzymanych osób.