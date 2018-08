Putin ma poważny problem. Kończy mu się złoto

Gubernator Czukockiego Okręgu Autonomicznego Roman Kopin przekazał Władimirowi Putinowi raport o stanie posiadania złóż złota. W liście datowanym na 19 lipca poinformował go, że na półwyspie kruszec ten został niemal wyczerpany, a jego wydobycie spada. Prosi też prezydenta o zwiększenie środków z budżetu państwa na sfinansowanie prac geologicznych i eksploracyjnych w regionie oraz o uproszczenie procedury wydawania licencji na wydobycie.

Treść listu Kopina do prezydenta FR cytuje dziennik „Viedomosti”.

Szef Czukotki pisze w nim, że zasoby najbogatszych złóż w pobliżu kopalni „Kupoł” i „Dwojnoje” „są już niemal zupełnie wyczerpane”, a w nieeksplorowanych złożach rezerwy mogą wynosić ok. 95 ton. W przypadku kopalni „Kupoł” wydobycie w ubiegłym roku zmniejszyło się o 21 proc. – do 16,5 ton. W tym samym czasie produkcja złota w regionie w 2017 oku wyniosła 25,3 tony, to ok. 9 proc. całkowitego wydobycia w Rosji.

Gubernator zapewnia, że terytorium Czukotki ma ogromny potencjał złóż rudy i placerów złota. Jego zdaniem przeprowadzone badania geologiczne ujawnią wiele obiektów perspektywicznych, tym bardzie, że w regionie istnieją już nowoczesne i efektywne przedsiębiorstwa górnicze oraz niezbędna infrastruktura w sąsiedztwie złóż.

Według gazety, Putin polecił Ministrowi Zasobów Naturalnych i Ekologii Dmitrijowi Kobylkinowi rozwiązaniem problemu. Ten pytany o szczegóły przez dziennikarzy odmówił komentarza. Rzecznik prasowy prezydenta Dmitrij Pieskow również nie odpowiedział na prośbę gazety.

dam/kresy24.pl