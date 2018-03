''Putin jest jak małpa z granatem''

Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Wołodymyr Ohryzko, odpowiadając na pytanie znanego dziennikarza Witalija Portnikowa o ewentualnej reakcji świata na nuklearne groźby rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, zaznaczył:

„Miałem następujące wrażenie: on chce wszystkich przestraszyć, ale nikt się go nie boi. Jeśli przetłumaczymy to wszystko na normalny język, mamy przed sobą małpę z granatem. Przypomniałem sobie także ostatnie walne zebrania Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego – Leonida Breżniewa, który machał pałką nuklearną i groził, że rozstawi wszystkich po kątach. W rzeczywistości Władimir Putin podpisał wyrok na siebie i Rosję. Bo jeśli Zachód wciągnie Rosję w prawdziwy wyścig zbrojeń, to nie minie 5-10 lat, a po kraju zostaną tylko wspomnienia. A potem ktoś powie, że największą katastrofą XXI wieku był upadek Federacji Rosyjskiej”.

Przypomnijmy, Putin w swoim orędziu wygłoszonym do obu izb rosyjskiego parlamentu w pewnym momencie zaczął wprost grozić krajom NATO oraz państwom Zachodu i oznajmił, że Rosja rozpoczęła aktywną fazę testów nowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sarmat. Nowa rakieta ma zastąpić dotąd najpotężniejszy rosyjski międzykontynentalny pocisk balistyczny Wojewoda.

Następnego dnia Waszyngton odpowiedział Putinowi, że obrona USA nie ma sobie równych:

„Śledzimy Rosję od dłuższego czasu. Nie jesteśmy zaskoczeni”. Waszyngton spokojnie zareagował na histeryczne wypowiedzi Putina – „Obrona USA nie ma sobie równych”.

Z kolei, Pentagon ostro odpowiedział na groźby Putina: Jesteśmy w stanie zniszczyć Rosję!

Przewodniczący dowództwa strategicznego amerykańskich sił zbrojnych, gen. John E. Hyten, powiedział, że amerykańskie okręty podwodne są w stanie zniszczyć Rosję, jeśli Stany Zjednoczone podejmą taką decyzję.

Słowa te padły podczas przesłuchania budżetowego w Izbie Komitetu Sił Zbrojnych – informuje The Voice of America.

„Oni (Rosjanie) nie mogą zrobić nic poza masowym atakiem na nasz kraj, na który nie moglibyśmy odpowiedzieć. Nawiasem mówiąc, nie wiedzą, gdzie znajdują się nasze okręty podwodne, które potrafią zniszczyć ich kraj, jeśli podążymy tym kursem”

– zaznaczył.

„Jesteśmy gotowi na wszystkie możliwe zagrożenia i nikt nie powinien w to wątpić!”

– dodał Hyten.

dam/jagiellonia.org