Putin i Łukaszenka idą za wizją Stalina

"Aleksander Łukaszenka postrzega w Sojuszu zagrożenie dla swoich autorytarnych rządów – jest to wbrew interesom Białorusi, bo NATO mogłoby gwarantować jej niezależność" - mówi Andrej Sannikau, były wiceminister spraw zagranicznych Białorusi. Zdaniem polityka, obecna polityka Łukaszenki i Putina opiera się na myśli Stalina.

Sannikau w rozmowie z PR24 przypomniał deklaracje szefów MSZ Rosji i Białorusi, w których to wskazano "walkę z fałszowaniem historii". Zdaniem polityka, wspomnienie Stalina i jego polityki jest obecne w głowach prezydentów Putina i Łukaszenki.

"Lenin i Stalin są częścią tej wersji historii, którą chcą promować Putin i Łukaszenka. Dlatego nad takimi oświadczeniami nie powinno się przechodzić do porządku dziennego, gdyż to jest to de facto deklaracja o represyjnej naturze państwa, o tym, że ma ona ma być zachowana i o tym, że nie będzie można mówić o prawdziwej historii, kwestionować konstruktów ideologicznych" - komentował.