Putin gra hym Polski? Fejk na... antypisowskiej stronie

Co ciekawe, duża część użytkowników zachwyca się tym "gestem" Putina i sugeruje, że stawia to rosyjskiego przywódcę wyżej niż przedstawicieli polskich władz...

Co jeszcze ciekawsze, istnieje druga wersja fejka z Putinem. tyle że tutaj przywódca Federacji Rosyjskiej "docenia" w ten sposób Ukrainę.

Patrząc na zachwyty zwolenników totalnej opozycji, nasuwa się stwierdzenie, że niżej upaść już nie można. A administracji strony "Polska wolna od PiS" (ale nie od Putina?) powinszować źródeł i autorytetów... Nie ma to jak twierdzić, że broni się demokracji przed obecnym polskim rządem, po czym zachwycać się tym, że polityk, który zarówno demokrację, jak i prawo międzynarodowe ma w głębokim poważaniu, bez skrupułów podbija kraje europejskie, pięknie gra na fortepianie i to jeszcze hymn Polski, a nasz prezydent na pewno nie zagrałby hymnu Federacji Rosyjskiej. Kto tu jest w końcu proputinowski? Mimo wszystko mamy nadzieję, że to tylko ignorancja...