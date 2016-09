"Putin ch..." - tak głosowali Rosjanie

reklama

Wczoraj wiele osób wspominało o fałszowaniu kart wyborczych podczas wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej. Nic zatem dziwnego, że wybory wygrała oczywiście partia Władimira Putina. Niektórzy Rosjanie zdobyli się jednak na szczerość i zamiast zaznaczać kandydata, na którego oddają głos, na karcie do glosowania dopisali swój komentarz.

„Krym – Ukraina, Putin – ch…, sława Ukrainie!!!” – to napis na karcie do głosowania, której zdjęcie na twitterze zamieścił Anton Iwanow. Jak widać – niektórzy mieszkańcy Federacji Rosyjskiej w wyborach faktycznie wyrażają własne zdanie. A że jest to zdanie negatywne dla rządzących nikogo specjalnie nie dziwi.

19.09.2016, 11:05