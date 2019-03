"Nie mam problemu, by z osobami homoseksualnymi porozmawiać czy podać rękę. To normalni ludzie, możemy napić się kawy, nie przeszkadza mi to"-zaczął zawodnik MMA. Jednocześnie Mariusz Pudzianowski zaznaczył, że "nie lubi i nie toleruje" obnoszenia się z orientacją homoseksualną.

"Toleruję, akceptuję tych ludzi. Jeżeli on będzie normalnie sobie siedział tak jak ja teraz z panem siedzę, to złego słowa mu nie powiem, rękę podam, wszystko... Ale nie toleruję obnoszenia się z tym wszystkim"- zaakcentował ośmiokrotny Mistrz Polski Strongman.

"Jak niektóre telewizje zapraszają sobie na przykład dwóch panów, którzy jeszcze za rączkę się trzymają... No sorry! Żyjemy w Polsce i nie próbujmy do Polski sprowadzać Zachodu. Francja ma swoją kulturę, Anglia ma swoją kulturę, a Polska ma swoją kulturę i tradycję i żyjmy w takim środowisku, w jakim się wychowaliśmy. Jedźcie sobie do Francji, tam się możecie całować (...) na ulicy i mi to nie przeszkadza, ale w swoim bliskim otoczeniu takiego zachowania nie toleruję".