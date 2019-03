Psycholog: Pornografia jest oszukańcza i szkodliwa!!!

www 8.3.19 19:13

Jeżeli ktoś używa pornografii, to jego postępowanie jest wspieraniem tej branży, bo ją dofinasowuje. Branża umacniając się i rośnie w siłę, aż pewnego dnia w poszukiwaniu nowych ofiar, na których może zarobić, zapuka do domu tego kogoś. Użytkownik pornografii znajdzie w pornografii własną siostrę, córkę, albo żonę.

To co robimy, umacnia obszar w którym działamy, a on z kolei zatacza koło i wraca do nas. Tak jak użytkownik pornografii nie szanuje kobiet w rodzinach innych ludzi, tak samo tamci obejdą się z kobietami w jego rodzinie.