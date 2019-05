Psy zaszkodzą Scheuring - Wielgus? ,,Moje oświadczenie rzeczywiście było bez sensu''

– Moje oświadczenie było rzeczywiście bez sensu. Tu przyznaję, nigdy bym już takiego nie napisała. Powiem jeszcze raz. Zależało nam na tym, żeby psy miały nowy dom. Taki znalazły. Zaufaliśmy tej pani, która jakby przeprowadzała procedurę z moim mężem. Cieszę się, że psy znalazły nowy dom i to jest ten dobry finał – mówiła Joanna Scheuring-Wielgus w programie „Gość Radia ZET”. Nie milkną echa po wypowiedzi kandydadtki do PE z list Wiosny Roberta Biedronia, która kilka dni temu przyznała się do tego, że oddała swoje psy do schroniska.