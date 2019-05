PSL 'dowcipne' jak dziura w moście! Przekonują, że prezes PiS... zachęca do głosowania na KE

Lider partii rządzącej ma rzekomo wspierać Koalicję Europejską. PSL odpowiednio zmontowało wypowiedzi byłego premiera, tak aby słowa "koalicję" i "europejską" znalazły się obok siebie. Voila! Humor na "najwyższym poziomie", taki hermetyczny, taki intelektualny! W opisie filmu przeczytamy, że "Jarek" (rozumiemy, że administracja profili PSL w mediach społecznościowych jest w tak daleko posuniętej zażyłości z prezesem PiS- jeżeli nie, zwracanie się w ten sposób do polityka, którego opozycja totalna nierzadko określa mianem "najważniejszego człowieka w państwie" i, jakkolwiek by nie było, byłego premiera, jest nieco niepoważne jak na dużą partię polityczną...) jest "za Koalicją Europejską".

"Kryśka, znaleźliśmy Twoje tabletki. Oddamy jak się zobaczymy w Sejmie. Do tego czasu nie panikuj i się trzymaj. Pamiętaj: i tak Cię kochamy 😘"- była to odpowiedź na tłit posłanki PiS, prof. Krystyny Pawłowicz, która wypunktowała, co przez tyle lat Ludowcy zrobili dla polskiej wsi i czy na pewno było to dobre...