Przywieczerski kłopotliwym więźniem. SW szuka odpowiedniego miejsca

"Dariusz P. w sobotę, zaraz po ekstradycji, został umieszczony w jednym z warszawskich aresztów, w oddziale przejściowym. Będzie tam przebywał około dwóch tygodni. To jest czas na wykonanie odpowiednich badań lekarskich, psychologicznych, osobowo-poznawczych. W ciągu dwóch tygodni komisja penitencjarna zdecyduje, do jakiego typu zakładu karnego zostanie on skierowany" - mówi ppłk Elżbieta Krakowska rzecznik dyrektora generalnego Służby Więziennej.