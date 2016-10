Przyszłość Polski to racjonalne stosunki z UE

reklama

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński stwierdził, że jedynie racjonalne stosunki polityczne z Unią Europejską gwarantują przyszłość Polsce.

Jak mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński w Przemyślu, na konferencji „Europa Środkowo-Wschodnia – pole czy podmiot polityki europejskiej?”:

„Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że należę do tych środowisk politycznych, i jako marszałek Sejmu jestem przez najwyższą władzę państwową naszego kraju zobowiązany niejako do tego, podkreślić, że naszą przyszłość jako Polska widzimy w UE. Nie widzimy żadnej innej możliwości lepszego, racjonalnego ułożenia sobie stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych, także kulturowych i wszystkich innych wynikających z tego, łącznie z odniesieniami do naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a więc Pakt Północnoatlantycki, bardzo skomplikowana przyszłość TTIP i CETA, o tym w tej chwili dyskutujemy, czy z naszą współpracą z Turcją i tamtą częścią świata czy z Chinami”

16.10.2016, 16:04