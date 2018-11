Przyrządzanie wołowiny to sztuka. Zróbcie tak...

Przy okazji zaznaczę, że są to orientacyjne czasy smażenia. Za każdym razem mogą się różnić w zależności od jakości i temperatury mięsa. Najlepiej sprawdzać poprzez dotknięcie palcem środkowej części steka i odnieść to do twardości:

– podbródka (lekko obok) – rare

– czubka nosa – medium

– czoła – well done.

Uwaga - jeżeli stek ma być ,,well done'' trzeba zmniejszyć ogień, inaczej mięso może się z wierzchu spalić (zamykają się pory mięsa), a w środku pozostać surowe.