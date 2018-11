Przypomnijmy Niemcom: 75 lat temu urządzili ,,dożynki'' - zamordowali w 2 dni 42 tysiące ludzi

3. listopada 1943 roku Niemc ryzstrzelali na Majdanku w Lublinie ponad 18 tysięcy Żydów. Była to największa egzekucja w historii niemieckich obozów koncentracjnych i zarazem jeden z największych masowych mordów całej II wojny światowej. Podczas tej samej akcji - zwanej przez Niemców ,,świętem żniw'', Erntefest - zabito dalszych 24 tysięcy Żydów w obozach w Trawnikach oraz Poniatowej na Lubelszczyźnie.

Masowy mord ,,Erntefest'' był krwawym zakończeniem szerszej operacji ,,Reinhardt''. Jej celem było wymordowanie wszystkich Żydów zamieszkałych na terytorium przypisanym przez Niemców do okupacyjnego Generalnego Gubernatorstwa.

Mord na Majdanku rozpoczęto z samego rana i prowadzono aż do wieczora. Kolejne grupy Żydów przypędzano na skraj obozu w pobliże krematorium. Tam musieli się rozebrać do naga i wejść do ogromnych rowów wykopanych wcześniej. W nich byli zabijani. Odgłosy strzałów zagłuszane były muzyką nadawaną z głośników.