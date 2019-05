Przypominamy: Znany gej na czele siatki pedofilów

Przypominamy niezwykle głośny i znamienny przypadek homoseksualnej i pedofilskiej szajki z Wielkiej Brytanii. Działał tam gej James Rennie, popularny działacz, którego zapraszano do mediów i fetowano w parlamencie. Walczył o ,,prawa'' osób LGBT.

Okazało się, że gwałcił niemowlęta, nagrywał swoje zbrodnie i dzielił się tymi materiałami z całą siatką pedofilską. Do małych dzieci, które molestował, dopuszczał innych zboczeńców, nawet zarażonych wirusem HIV. Służby, które musiały dla celów śledztwa zapoznać się z materiałami Renniego, mówiły o najbrutalniejszej przemocy na dzieciach.

Rennie ,,doradzał'' młodzieży, która ,,odkrywała'' w sobie skłonności do osób tej samej płci. Rennie chciał, by w brytyjskich szkołach uczono dzieci o zboczonych praktykach seksualnych. Chciał, by homoseksualiści mogli adoptować dzieci. Jego obrzydliwe zbrodnie wyszły na jaw po tym, jak zgwałcił synka swoich przyjaciół. Ci zostawiali pod jego opieką dziecko, bo Rennie przedstawiał się jako przyjaciel dzieci. Zboczeniec gwałcił chłopca przez cztery lata - od najwcześniejszego niemowlęctwa.