Przypominamy wzruszający spot na Dzień Flagi!

Przypominamy spot Telewizji Polskiej specjalnie na Święto Flagi RP! Niezwykły, wzruszający materiał przedstawia historię naszego symbolu narodowego.

Spot na Święto Flagi powstał dwa lata temu. Ujęto w im historię biało-czerwonej flagi w kontekście historii narodu, walk, wojen, powstań i buntów społecznych. Spot ma cel edukacyjny – zachęca Polaków do identyfikowania się z polską flagą podczas ważnych dla naszego Kraju wydarzeń. Podkreśla też to, że dzięki krwi naszych przodków przetrwaliśmy do dziś, jako naród, i jako niepodległe państwo. Przy jego realizacji współpracowały grupy rekonstrukcyjne z całej Polski.