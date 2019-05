Przypominamy: Ci artyści bronili Polańskiego

W 2015 roku, w ramach organizowanych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego dni ateizmu odbył się przez stolice pochód ateistów (w którym udział brał profesor Jan Hartman). Podczas warszawskiego marszu ateistów nad pochodem ateistów doskonale widoczny było transparent głoszący po angielsku „Panie Obama. Ręce precz od żydowskiego ateisty Polańskiego”. Nie była to prowokacja. Transparent był akceptowany przez uczestników marszu, trzymali go angielskojęzyczni goście zlotu ateistów.

W liście tym można przeczytać, że „my, niżej podpisani, zwracamy się do Prezydenta RP i Rządu, a w szczególności Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie natychmiastowych, energicznych działań zmierzających do uwolnienia obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Romana Polańskiego i zapobiegających jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”.