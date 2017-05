Przypadek? Ujawnili strategiczne plany USA na... twitterze

Rabin Shmuley Boteach wybrał się do siedziby prezydenta USA Donalda Trumpa. Tam też pozował na tle tablicy z wypisanymi na niej… planami Białego Domu dot. imigrantów, polityki zdrowotnej oraz podatków – informuje polsatnews.pl.

Boteach zrobił sobie zdjęcie z doradcą Trumpa, Stephenem Bannonem. Na tablicy, która znajduje się za mężczyznami, widać m.in. hasło o budowie muru na granicy z Meksykiem. Widoczna jest też między innymi informacja o konieczności zatrudnienia dodatkowych 5 tys. strażników granicznych.

Przeczytamy też o konieczności zawieszenia Syryjskiego Programu Uchodźców czy stworzenia wsparcia dla ofiar nielegalnej imigracji. Widać także zapiski, wedle których konieczne jest zastąpienie „Obamacare” lub zupełne jej uchylenie.

With @SteveBannon in the White House on #israelindependenceday . Steve is a great, stalwart friend of the Jewish State pic.twitter.com/PFxSCK7blc

With Steve Bannon and Debbie at the White House on #IsraelIndependenceDay2017. Thank u Steve for your love of Israel pic.twitter.com/xrU4nLUyYU