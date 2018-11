,,Przynajmniej 50 milionów muzułmanów jest gotowych do przemocy''

Koopmans z 1,6 miliarda muzułmanów na całym świecie, mówi o miliardzie dorosłych osób, z których połowa wyznaje skrajnie konserwatywne wartości jak niższy status prawny kobiet, homoseksualistów i niewiernych. Z tej grupy 10%, czyli 50 milionów, jest w stanie posunąć się do przemocy w obronie islamu. „To oczywiste, że nie każdy kto jest skłonny do przemocy, wprowadza to w życie”, wyjaśnia profesor. „Ale zagrożenie jest także ze strony tych, którzy wspierają radykałów, zachęcają, dają im schronienie, czy najzwyczajniej milczą gdy widzą radykalizację i podejrzewają planowane ataki”.