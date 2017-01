Przyłębska ukróci w TK hulanki i swawole z czasów Rzeplińskiego

reklama

Fot. Youtube reklama

Jeśli ktoś myśli, że pani Prezes TK jak i sama ta instytucja nie pracuje, to jest w błędzie.

A takie właśnie alarmujące wieści roznosi Onet i „wp”. Oczywiście, że pracuje i to ciężko, by ratować nasze dochody. Widać, że wszystko idzie pełną parą. Najpierw wysyła więc sędziego Biernata na zaległy urlop by uratować 120 tys. jego ekwiwalentu urlopowego. Wiemy już z wcześniejszych wiadomości, że sędziowie nie przepracowywali się zbytnio i obradowali tak rzadko, iż mieli czas na liczne dodatkowe dochodowe zajęcia.

Jak chciwi są nasi sędziowie pokazało odejście Rzeplińskiego z jego urlopową rekompensatą ponad 150 tys. TK uczynił z siebie jedyną taką instytucję ponadprawną, która oprócz wakacji w miesiącu sierpniu miała jeszcze miesiąc urlopu. Czy to jest zgodne z konstytucją?

Zatem pierwsze pieniądze uratowane a jest szansa, że i następne będą, bo liczni sędziowie TK, mając przecież i tak wakacje w miesiącu sierpniu, notorycznie z urlopu nie korzystali.

Teraz okazuje się, że dzięki intensywnej pracy pani Julii Przyłębskiej, jest też szansa na ukrócenie hulanek i swawoli z funduszy TK, jakie miały miejsce przy wesołych pożegnaniach w luksusowych restauracjach odchodzących na emeryturę kolegów. Za to także TK zapłacił z naszych pieniędzy i poszło z dymem błahe 55 tys. Pamiętajmy, że dochody sędziów przekraczają te, które otrzymują najważniejsze osoby w państwie, Prezydent i Premier Rzeczpospolitej.

I pomyśleć, że ludzie tego pokroju, tej wrażliwości i morale, mieli w swoich rękach i mogli odrzucić 500+. Ano mogli! Tego tak bardzo obawiał się rząd PiSu i słusznie. Udział sędziego Rzeplińskiego w antyrządowych manifestacjach potwierdza te obawy.

Były też głośne obchody rocznicowe, wiążące Trybunał Konstytucyjny z jego pochodzeniem od czasu niemal stanu wojennego. TK tak bardzo naruszył budżet tej instytucji, że pod koniec ubiegłego roku brakowało już pieniędzy na wypłaty i prezes Rzepliński zażądał dodatkowego miliona z budżetu państwa.

Mając to wszystko na uwadze pani Prezes Przyłębska ma mnóstwo pracy by przywrócić Trybunałowi przyzwoitość godną państwa prawa.

Te i inne fakty dotyczące stylu bycia sędziów TK wskazują, że chyba Komisja Wenecka czy Timmermans z KE postawili na złego konia. Albo i tam trzeba audytu? W Parlamencie Europejskim już dobre zmiany widać.

Partisan gardening/salon24.pl

20.01.2017, 9:00