Przyjdźcie na Bal Wszystkich Świętych - świetna inicjatywa!!!

,,Wszyscy Święci idą do Nieba”- czyli Bal Wszystkich Świętych!

Z okazji dnia Wszystkich Świętych salezjańskie Oratorium w Sosnowcu i Szkoła Podstawowa nr 19 organizują 5 listopada o godzinie 10:00 w Parafii Św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu bal jakiego jeszcze nie było.

Tuż po mszy, o godzinie 11:00 wyruszą z Marszem do Nieba pełnym śpiewów, tańców, zabaw, konkursów i radości zdobywając klucze do Nieba, które okażą Świętemu Piotrowi u drzwi szkoły nr 19! Tam rozpocznie się nieziemski bal, który potrwa do 14:00, a na nim wszyscy OBOWIĄZKOWO przebrani i z wyśmienitym humorem! W tamtym roku się udało, lecz w tym roku planują coś jeszcze lepszego! Czy się uda? Przekonajcie się sami.

Impreza ta jest dla dzieci od przedszkola do 6-tej klasy szkoły podstawowej, a jeśli jesteś nieco starszy, to zapraszamy do grona animatorów. Koszt balu to 5 zł przeznaczone na poczęstunek oraz picie. Zgłoszenia należy przesyłać na adres [email protected] do dnia 1 listopada.

To będzie wspaniała zabawa!

2.11.2016, 11:25