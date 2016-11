Przyjdź na 2 Krakowską Konferencję Rodzinną!

reklama

Zapraszamy na 2 Krakowską Konferencję Rodzinną, nawiązującą do podobnego spotkania 3 lata temu pt. Czy rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci?

Mile widziani są rodzice razem z dziećmi, niezależnie od wieku, do spędzenia niedzielnego popołudnia w gronie osób o podobnych intuicjach wychowawczych.

Organizatorzy proponują najpierw zajęcia równoległe w trzech osobnych grupach: dla rodziców i dorosłych, dla młodzieży nastoletniej oraz dla dzieci. Wszystkie grupy spotykają się razem w przerwie podczas poczęstunku oraz na wspólnym rodzinno-muzycznym finale konferencji.

2 Krakowska Konferencja Rodzinna

Niedziela 20 listopada 2016, godz.16:00 – 20:00.

Akademia Ignatianum - Kraków, ul. Kopernika 26 (MAPKA)

I. RODZICE I DOROŚLI: Wychowanie świadome i odpowiedzialne – co oznacza dzisiaj? Inspiracje

Wystąpienia i panel dyskusyjny. Będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania:

- Wychowanie dziecka to świadomie kształtowanie czy tylko towarzyszenie mu w rozwoju?

- Co w wychowaniu jest najważniejsze?

- Jak być autorytetem dla swoich dzieci? Jak go rozumieć?

- Jak pomagać dzieciom dojrzewać do miłości?

- Gdzie szukać sprzymierzeńców w odpowiedzialnym wychowaniu dzieci?

Prelegenci:

Przemysław Babiarz – aktor, dziennikarz, trzykrotny laureat nagrody „Telekamery”, Warszawa

Tomasz Budzyński – muzyk, malarz, poeta, legenda polskiego rocka, współautor książki „Miłość”, Poznań

Ewa Pohorecka – psycholog, dyrektor Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Kraków

Albin Wróblewski – prezes Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, trener programu Archipelag Skarbów, Kraków. Prezentacja wskazań do skutecznych działań wychowawczych, wynikających z najnowszych badań przeprowadzonych na grupie kilkunastu tysięcy gimnazjalistów z całego kraju przez zespół warszawskiego Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) pod kierunkiem dra Szymona Grzelaka.

II. MŁODZIEŻ: Mam talent i nie zawaham się go użyć

Intrygujące warsztaty dla młodzieży w wieku gimnazjalno-licealnym poprowadzą liderzy Młodzieżowego Klubu Środowiskowego GRUPKA z Krakowa.

Zapraszamy nastolatków, gwarantujemy dużo impulsów do „uwalniania” talentów w sobie.

III. DZIECI.

W trakcie wystąpień i dyskusji dla rodziców dzieci przebywają w osobnych salach, gdzie mają zapewnioną fachową opiekę i zorganizowane interesujące zabawy. Będą też przygotowywane do muzycznego finału konferencji.

Sposób opieki nad bardzo małymi dziećmi i niemowlętami do indywidualnego uzgodnienia z organizatorami. Oprócz opiekunek gwarantowanych przez organizatorów możliwa też pomoc opiekunki znanej dziecku - cioci, babci, starszego rodzeństwa. W Akademii Ignatianum jest dużo przestrzeni - można jednocześnie słuchać wystąpień i np. opiekować się dzieckiem w wózku, łatwy jest też nadzór rodziców nad równoległymi zajęciami dla dzieci.

FINAŁ

Zakończeniem konferencji w godz. 19:15 - 20:00 będzie koncert i wspólne śpiewanie pt. „Rodzina = dobra marka”. Poprowadzi je grupa muzyków i zespół muzycznie uzdolnionych dzieci-uczestników konferencji. Wsparcia muzyczno-wokalnego udzieli nam także Tomasz Budzyński.

ZGŁOSZENIA – mailem na adres: [email protected]

Prosimy podać imiona i nazwiska zgłaszanych osób dorosłych oraz imiona i wiek każdego dziecka.

Uczestniczyć w konferencji można tylko po otrzymaniu mailowego potwierdzenia ze strony organizatorów o przyjęciu zgłoszenia i dopisaniu do listy uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc dla osób dorosłych jest ograniczona do ok. 250.

Kontakt tel.: 12 430 31 45 (biuro SChDW), kom: 792 768 002

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale mile widzimy „wkład własny” w postaci czegoś nadającego się do wspólnego posiłku w trakcie przerwy na poczęstunek.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą wysyłane osobom zgłoszonym do udziału w konferencji.

Organizatorzy konferencji:

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Kraków

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, Warszawa

Instytut Rozwoju Społecznego, Kraków

Młodzieżowy Klub Środowiskowy GRUPKA, Kraków

Koalicja Obywatelska DLA RODZINY

Konferencja jest sfinansowana przez United States Conference of Catholic Bishops w ramach projektu "Promocja szkół katolickich i wartości rodzinnych".

W imieniu grupy organizatorów,

Jacek Gazda i Wojciech Słonina

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Tel./fax 12 430 31 45, tel. kom: 792 768 002

E-mail: [email protected]

http://www.schdw.org.pl/

14.11.2016, 8:20