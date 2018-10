Przygotujmy nasze dzieci na wojnę

Jego celem jest wmówienie uczniom, iż zboczone i dewiacyjne zachowania seksualne są normalne. My, jako Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni do bycia okłamywanymi w szkole. Jeszcze nie tak dawno mówiono nam, że za Katyń odpowiadają Niemcy, a Bieruta i Gomułkę kazano czcić w podniosłych wierszach. Rozsądni rodzice mówili dzieciom w domach, by nie wierzyli w bzdury, które opowiada się im w szkole. Niestety, te czasy wróciły. To naprawdę bolesne, że dziś, w wolnej podobno Polsce, znowu trzeba chronić dzieci… przed szkolną opresją ideologiczną.