Przygotowując się na przyjście Pana Jezusa wysłuchaj zapisu rekolekcji adwentowych!

Przygotowując się na przyjście Pana Jezusa wysłuchaj zapisu akademickich rekolekcji adwentowych głoszonych przez o. Romka Groszewskiego SJ, w kościele oo. jezuitów w Warszawie

W homilii pierwszego dnia rekolekcji o. Romek Groszewski SJ mówi o herezji głoszonej przez kastę Katarów - ruchu religijnego działającego na przełomie XII i XIII wieku, wywodzącego się z nurtu manichejskiego. To, czego możemy nauczyć się na jej podstawie to to, że w chrześcijaństwie nie chodzi o to by być doskonałym. O co więc chodzi - odpowiedź znajdziesz w homilii.

W drugim dniu rekolekcji o. Romek Groszewski SJ mówi o herezji manicheizmu - powstałej w III wieku n.e. herezji opartej m.in. o dualizm - podział świata na część złą i dobrą. Czerpiąc z filozofii platońskiej manichejczycy uznawali wszystko, co materialne za złe. A przecież sam Bóg staje się Ciałem. Co to oznacza dla nas? Czy ciało ludzkie, dążenie do przyjemności musi być złe - to wszystko w dzisiejszej konferencji.



Trzeciego dnia rekolekcji o. Romek Groszewski SJ w nauczaniu mówi o pelagianizmie - herezji powstałej w V wieku, zgodnie z którą natura człowieka jest na tyle silna, że jest on w stanie samodzielnie przezwyciężyć grzech. Pelagianiści w ten sposób umniejszali znaczenie łaski Boga w życiu człowieka. A ten - w związku z tym - jest w stanie zasłużyć sobie na zbawienie. Tylko czy to prawda - zapraszamy do wysłuchania konferencji, aby się o tym przekonać.



21.12.2016, 6:49