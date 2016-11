reklama

Dziennikarz Tomasz Lis skrytykował na Twitterze konserwatyzm Donalda Trumpa, sugerując, że jest on malowany. Przemawia za tym zdaniem Lisa fakt posiadania przez Trumpa już trzeciej żony.

Krytykę Lisa szybko wyśmiali internauci, wskazując, że także on jest powtórnie żonaty. Co ciekawe zrobił to także... Rafał Ziemkiewicz, również powtórnie żonaty.

Cóż... Przyganiał Lis Trumpowi, a Ziemkiewicz Lisowi.

11.11.2016, 18:13