Przychodzę by służyć zbawieniu ludu Bożego – powiedział bp Romuald Kamiński w czasie ingresu do katedry warszawsko-praskiej. W uroczystościach w stołecznej bazylice św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika wzięło udział kilkudziesięciu biskupów na czele z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i Prymasem Polski, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kilkuset kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz wierni świeccy.

W homilii bp Kamiński podkreślił, że w swojej misji liczy w sposób szczególny na wsparcie ze strony wszystkich stanów Kościoła, które tworzą diecezję warszawsko-praską – począwszy od kapłanów, poprzez osoby życia konsekrowanego aż po ludzi świeckich. – Chciałbym, aby ta intencja – „Służba dla Zbawienia” towarzyszyła mi i wam na zawsze – podkreślił nowy ordynariusz.

Życzę Księdzu Biskupowi, aby swoją posługę pasterską sprawował ze świadomością, że niosąc na swych barkach odpowiedzialność za powierzony sobie Lud Boży, sam jest niesiony przed Ducha Chrystusowego – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do bp. Romualda Kamińskiego w dniu jego ingresu do katedry warszawsko-praskiej, 20 stycznia.

Abp Gądecki życzył nowemu biskupowi warszawsko-praskiemu m.in. doświadczenia głębokiej komunii z kapłanami diecezji. „Aby posługa Waszej Ekscelencji była silna ich świętością, ich miłością, ich roztropnością i ich zaangażowaniem” – napisał. Na koniec, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, wyraził wdzięczność wobec poprzedników bp. Kamińskiego w posłudze biskupa diecezji warszawsko-praskiej.

Życzenia Przewodniczącego Episkopatu odczytał w jego imieniu sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński.

Publikujemy treść życzeń:

Warszawa, dnia 20 stycznia 2018 roku

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Kościół w Polsce, a w nim – w sposób szczególny – diecezja warszawsko-praska przeżywa dziś podniosłą i ważną uroczystość – ingres Waszej Ekscelencji do katedry, który stanowi jednocześnie liturgiczną inaugurację posługi Księdza Biskupa w diecezji.

Z tej okazji, proszę przyjąć serdeczne życzenia i gratulacje, które kieruję do Waszej Ekscelencji w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła, który jest w Polsce.

W soborowym dokumencie Christus Dominus czytamy „diecezję stanowi część Ludu Bożego, powierzona pieczy pasterskiej biskupa i współpracujących z nim kapłanów, tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła Kościół partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy” (Christus Dominus, 11). Życzę więc Księdzu Biskupowi, aby swoją posługę pasterską sprawował ze świadomością, że niosąc na swych barkach odpowiedzialność za powierzony sobie Lud Boży, sam jest niesiony przed Ducha Chrystusowego, który zawarł z Tobą szczególne przymierze w momencie biskupiej konsekracji.

Po wtóre – jak czytamy dalej w dokumencie – „w wykonywaniu swych zadań ojca i pasterza niech biskupi będą pośród swoich jako ci, co usługują, niech będą dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nie znanymi, prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich” (Christus Dominus, 16). Życzę więc, aby nadprzyrodzona miłość, którą Chrystus Pan objawia w życiu Waszej Ekscelencji, była najgłębszym motywem sprawowania posługi pasterskiej w diecezji. Jesteśmy bowiem w stanie przekazać innym tylko tyle Bożej miłości, ile sami jej doświadczyliśmy w naszej osobistej drodze nawrócenia.

„Szczególną miłością – dodają ojcowie soborowi – biskupi winni zawsze otaczać kapłanów, mających ich za synów i przyjaciół, ponieważ oni w swoim zakresie podejmują ich zadania i troski i spełniają je tak gorliwie w codziennych zabiegach. Toteż niech będą gotowi do ich wysłuchania, a przez zażyłe z nimi obcowanie niech usiłują rozwijać całokształt pracy duszpasterskiej w całej diecezji” (Christus Dominus, 16). Życzę więc także Księdzu Biskupowi doświadczenia głębokiej komunii z kapłanami diecezji, aby posługa Waszej Ekscelencji była silna ich świętością, ich miłością, ich roztropnością i ich zaangażowaniem.

Na koniec, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, pragnę kolejny raz wyrazić wdzięczność wobec wielkich poprzedników Waszej Ekscelencji w posłudze biskupa tej diecezji – Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Romaniukowi, Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi, a także Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi. Nie byłoby dzisiejszej diecezji warszawsko-praskiej bez ich pasterskiej mądrości i roztropności, bez ich pasterskiego poświęcenia i zaangażowania, wreszcie bez ich pasterskiej miłości i gorliwości.

Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)





Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Romualda Kamińskiego koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej 14 września 2017 r. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2017 r., Papież przyjął rezygnację biskupa warszawsko-praskiego abp. Henryka Hosera, który skończył 75 lat i przeszedł na emeryturę, tym samym dotychczasowy koadiutor bp Romuald Kamiński został biskupem warszawsko-praskim i przejął kanonicznie diecezję. 20 stycznia 2018 roku odbędzie ingres do katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana na warszawskiej Pradze.

Nowy biskup warszawsko-praski bp Romuald Kamiński urodził się 7 lutego 1955 r. w Janówce. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. Był wikariuszem w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku, administratorem w Domu Arcybiskupów Warszawskich oraz referentem w Sekretariacie Prymasa Polski i kapelanem kard. Józefa Glempa w latach 1983-1992. Od 1992 r. pełnił funkcję kanclerza Kurii Warszawsko-Praskiej, był też członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej. 8 czerwca 2005 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. Jego konsekracja odbyła się 23 czerwca 2005 r. w katedrze ełckiej. Jako zawołanie biskupie bp Kamiński obrał słowa: Sub Tuum praesidium (Pod Twoją obronę).

W Konferencji Episkopatu Polski pełni m.in. funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Duszpasterstwa Służb Zdrowia (od 13 X 2017) i przewodniczącego Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy. Jest też członkiem Rady ds. Dialogu Religijnego, Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.

Bp Romuald Kamiński dobrze zna diecezję, do której przychodzi, ponieważ pracował w niej przez wiele lat. „Mając doświadczenie posługi kanclerza, jak mało kto, miałem możliwość poznania wszystkich mechanizmów działających w diecezji. Wiedza ta jest dla mnie ogromnym atutem, ale to już nie są tamte czasy. Świat się zmienia, zmieniają się warunki życia, relacje międzyludzkie. Nie ukrywam, że tak po ludzku to bardzo się boję, ale jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, to trzeba powiedzieć tak i poddać się Jej całkowicie. Tak też zrobiłem” – mówił po ogłoszeniu nominacji.

Pytany o priorytety swojej pracy duszpasterskiej odpowiadał, że biskup przede wszystkim powinien dbać o wspólnotę kapłańską, „gdyż jest to wspólnota, która jest na pierwszej linii pracy Kościoła”. „Im będziemy mieć świętszych, bardziej zaangażowanych i duchowo oddanych kapłanów, tym nasza praca będzie wydawała lepsze owoce” – mówił. Jako drugi priorytet wskazał zaangażowanie w pracę z laikatem. Mówiąc o ruchach i wspólnotach modlitewnych, podkreślił, że trzeba stworzyć takie podłoże duszpasterskie, takie formy, aby każdy mógł znaleźć dla siebie jak najlepsze miejsce i mógł odnaleźć się w Kościele.