,,Przy piejącej z zachwytu widowni opluł Kościół''; ,,Tak rodził się nazizm''. Komentarze po przemowie Jażdżewskiego

Co zapamiętamy z wykładu Tuska na UW? Nic.Nudny monolog, prymitywny atak na @pisorgpl i @AndrzejDuda. Zapamiętamy natomiast Jażdżewskiego, przedmówcę Tuska.Przy piejącej z zachwytu widowni opluł kościół oraz porównał katolików do świń. W końcu wg Tuska "Polskość to nienormalność" pic.twitter.com/CkNjqnUfda