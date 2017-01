Przez miasta i wioski za grubą kasę wodził nas Kijowski

reklama

Fot. Wikipedia, lic. CC BY 1.0 reklama

Jeden z członków KOD udzielił mocnego wywiadu Wirtualnej Polsce, w którym krytykuje Mateusza Kijowskiego jako lidera organizacji i stwierdza, że jej członkowie niepotrzebnie doprowadzili do stworzenia kultu jednostki wokół Kijowskiego.

Włodzimierz Radwaniecki, szef straży KOD Pomorskie w wywiadzie dla wp.pl stwierdził, że wina Mateusza Kijowskiego jest niepodważalna, że był nieskuteczny jako lider, ale zarazem to członkowie KOD winni są tego, że dali mu się "omamić".

"To my „wybraliśmy” na naszego lidera nikogo. I to członkowie KOD bałwochwalczo śpiewali „przez miasta i wioski prowadź nas Kijowski”" - stwierdził Radwaniecki.

Jak dodawał, tłumaczenia Kijowskiego co do tego, że ludzie KOD wiedzieli o fakturach wystawianych dla niego to klasyczne półprawdy. Radwaniecki przyznaje, że dowiedział się o jednej z faktur na początku grudnia, ale nie miał pojęcia o wcześniejszych.

Przyznał też, że jakiś czas temu odmówił Kijowskiemu zapłaty za jedną z faktur dotyczącą niewykonanych czynności:

"Jak inaczej tłumaczyć fakt, że spółka MKM nie domaga się zapłaty? Każda firma w tym kraju wystawiając fakturę za swoja pracę domagała by się terminowej za nią zapłaty a w innym przypadku kierowała sprawę do sądu" - powiedział.

Jak dodawał, opiekę informatyczną nad serwisem KOD w rzeczywistości sprawowali wolontariusze, którzy pracowali dla komitetu zupełnie bezpłatnie.

emde/wp.pl

7.01.2017, 10:00