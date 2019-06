Przewodniczący Komisji ds. VAT o odpowiedzialności Tuska. Jest też zawiadomienie do prokuratury

– Jeżeli mówimy o odpowiedzialności Donalda Tuska, to wchodzimy tu też w kwestie prawne. Np. w Polsce premier nie jest służbowym zwierzchnikiem ministrów, przewodniczy tylko obradom Rady Ministrów. Więc lepiej porozmawiać o takiej ocenie ludzkiej i merytorycznej, a kwestie oceny prawnej to kwestia ostatecznej analizy – stwierdził przewodniczący komisji ds. VAT Marcin Horała w TVN24.

- Pracujemy nad nim [raportem z komisji śledczej ds. VAT]. Wiadomo, że początek prac nad raportem to to takie opisanie dokumentów, co który świadek zeznał - dodawał

- Już takie zawiadomienia do prokuratury złożyliśmy. Niewątpliwie minister Szczurek, kilkoro spośród grona wiceministrów finansów, tych odpowiedzialnych za VAT czy kontrole skarbową i jeszcze parę innych osób. Odpowiedzialność Tuska na ten moment to można powiedzieć, że on się w ogóle tą sprawą nie interesował i to pytanie, na ile możemy oczekiwać od premiera, żeby się taką sprawą, że giną miliardy z budżetu, zainteresował – dodał.