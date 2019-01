Przewodniczący KEP: Musimy być wdzięczni osobie kard. Józefa Glempa

Kościół katolicki w Polsce powinien być wdzięczny osobie kard. Józefa Glempa za to wszystko, co zrobił w swoim czasie, w tak napiętym momencie naszych dziejów i jednocześnie zrobił to dla dobra naszej Ojczyzny – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w 6. rocznicę śmierci kard. Józefa Glempa.