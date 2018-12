Przewodniczący Episkopatu mówi wprost o homoseksualizmie księży

Arcybiskup odwołał się w ten sposób do badania przeprowadzonego w 2011 roku [rzez John Jay College of Criminal Justice w Stanach Zjednoczonych. Wynika z niego, że w amerykańskich diecezjach około 90 proc. przypadków molestowania seksualnego przez księży miała podłoże homoseksualne. Kapłani atakowali najczęściej nie dzieci (osoby do 12 roku życia), ale dorastających chłopców czy kleryków. Stąd mówienie o kryzysie pedofilskim jest błędem; w istocie na terenie USA mamy do czynienia z kryzysem homoseksualnym.